Депутаты Ленинска Волгоградской области приняли отставку главы города Олега Некрасова. Заявление чиновник подал добровольно.
Исполняющим обязанности градоначальника назначен заместитель Некрасова Андрей Репкин.
Отметим, местные жители неоднократно жаловались на работу мэра. Речь, в частности, идет о благоустройстве центральной площади города.
Завтра будет рассмотрено заявление Некрасова об отставке с поста главы Ленинского района и председателя районной думы.
Политолог Андрей Серенко заявил порталу "НовостиВолгограда.ру", что губернатор Андрей Бочаров начал чистить муниципалитеты накануне выборов. По его словам, это особенно уместно в тех районах, где много жалоб со стороны населения.
Соцопросы демонстрируют, что до 90% проблем, с которыми люди обращаются в органы власти, относятся к ведению чиновников на местах.
Источник превью: Правда.ру
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