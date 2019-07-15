Глава МГИК отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сегодня отказался общаться с кандидатами в Мосгордуму в присутствии представителей СМИ.



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Он предложил провести личные приемы, в результате встреча фактически не состоялась. Об этом заявил оппозиционер Илья Яшин.

Дмитрий Гудков в свою очередь отметил, что Горбунов заверил кандидатов, что на заседания окружных комиссий, которые состоятся во вторник, будут обязательно направлены представители МГИК.

Ранее сегодня Горбунов пригласил кандидатов в депутаты Мосгордумы прийти на личный прием и попытаться "устранить недопонимание". Он заявил, что готов встречаться со всеми в формате личного приема, кто может конструктивно обсуждать ход предвыборной кампании и имеет конкретные предложения и замечания.

На сайте МГИК было заявлено, что личный не предусматривает групповых обсуждений и присутствия СМИ.

Источник превью: сайт Мосгоризбиркома

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