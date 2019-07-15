Шеин требует вернуть астраханцам социальные льготы и выплаты

Депутат Госдумы Олег Шеин провел встречу с министром социального развития и труда Астраханской области Олегом Петелиным. На ней обсуждались поправки ко второму чтению социального пакета.



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Шеин, в частности, предложил некоторые меры в отношении многодетных семей. Речь идет об отмене правила о регистрации по одному адресу; восстановлении льготы по оплате детсадов; монетизации льготы на проезд и др.

На прошлой неделе местные депутаты приняли пакет поправок, вносящих изменения в Социальный кодекс.

По словам Шеина, которые приводит сайт "Справедливой России", 3 года назад под предлогом бюджетного дефицита льготы и выплаты отняли практически у 100 тысяч жителей региона.

"Мы вели борьбу за возврат украденного", - сказал он и заключил, что переговоры входят в завершающую фазу.

Источник превью: сайт Госдумы

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