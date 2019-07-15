Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никогда напрямую не предлагала создать в нашей стране министерство счастья, как об этом писала пресса несколько лет назад.
Она рассказала, что часто бывает по рабочим делам за границей и изучает лучшие практики в той или иной сфере. Министерство счастья создали в Объединенных Арабских Эмиратах, и этот опыт показался Матвиенко интересным. "Впрямую я такого (создать такое ведомство в РФ - прим.) не предлагала", - отметила она.
Спикер обратила внимание, что в ОАЭ прежде чем власть принимает какое-либо решение, оно проходит экспертизу в этом министерстве - будет ли лучше людям. Этот опыт не помешало бы внедрить и в России, отметила она.
ОАЭ председатель СФ посетила три года назад. Тогда ее заинтересовали два министерства в этой стране - счастья и будущего. Она заявила, что попросит более подробно описать работу минсчастья, так как это было интересно для России.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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