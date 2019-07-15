Умер вице-губернатор Томской области Александр Шестаков

После продолжительной болезни сегодня скончался вице-губернатор - начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области Александр Шестаков.



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Администрация региона выразила соболезнования всем, кто знал Шестакова. Там отметили, что на всех постах он был профессионалом, требовательным руководителем, прежде всего к себе, и при этом оставался скромным человеком.

Временно исполнять обязанности главы департамента будет Сергей Аксиненко, который был заместителем Шестакова.

Александр Шестаков пришел работать в администрацию Томской области в 2012-м. Он создал контрольно-ревизионное управление, преобразованное два года назад в департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации области.

Источник превью: сайт правительства Томской области

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