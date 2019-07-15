Матвиенко: власти не планируют ограничивать возможности в интернете

Власти нашей страны не намерены ограничивать возможности граждан в интернете. Уверенность в этом выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.



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По ее словам, таких намерений нет и не будет ни у кабмина, ни у Федерального собрания. Матвиенко добавила, что она лично против запретов и ограничений. Надо без фанатизма оценивать действия и законы, которые принимаются, сказала она.

Спикер СФ также добавила, что сохраняются только ограничения, запрещающие сайты, которые способствуют распространению терроризма, экстремизма, наркоторговли, а также порносайты.

Закон о защите рунета был принят только для защиты России от кибератак, констатировала Матвиенко.

Она также обратила внимание на то, что не предлагала запретить мобильные телефоны в школах. С участием Роспотребнадзора будет создана рабочая группа, которая предложит меры регулирования их использования в школах, особенно в младших и средних классах.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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