Омский депутат, убивший трех лосей, лишен полномочий

Омская прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий депутата Ярковского сельского совета, которого суд признал виновным в незаконной охоте.



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Весной прошлого года депутат и еще один местный житель убили трех лосей. Суд вынес им приговор и назначил по 360 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в силу в конце апреля текущего года, но полномочия депутата прекращены не были, поэтому вмешалась прокуратура.

Фигуранты дела должны возместить государству ущерб - 720 тыс. рублей. Они уже выплатили 195 тыс. рублей, поэтому осталось взыскать с каждого по 260 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что в отношении обязательных работ депутатам поблажек не делается. Как и все, они красят заборы, подметают улицы и даже убирают, если нужно, общественные туалеты.

Источник превью: прокуратура ХМАО

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