Экс-мэр Москвы Юрий Лужков не следит за избирательной кампанией в Мосгордуму и не задумывается о поддержке кого-либо из кандидатов.
"Никакого интереса я не имею и - по крайней мере пока - никаких контактов с точки зрения поддержки не осуществляю", - сказал он РИА "Новости".
Выборы в МГД седьмого созыва состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 187 кандидатов, девяти отказано. Всего документы для регистрации сдали 292 человека. Большинство зарегистрированных - представители парламентских партий.
В МГИК намерены приложить все усилия, чтобы рассмотреть абсолютно все жалобы и претензии от кандидатов. Председатель комиссии Валентин Горбунов напомнил об ответственности за совершение действий, препятствующих ее работе. Он призвал уважать права избирателей.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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