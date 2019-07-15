Амосов готов обсудить снятие кандидатур с выборов главы Петербурга

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов готов обсуждать возможность снятия кандидатур с выборов.



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Ранее кандидат в губернаторы Владимир Бортко предложил двум другим кандидатам добиться отмены планов создания избирательных участков на территории Псковской области. Режиссер призвал Надежду Тихонову и Михаила Амосова не избираться, если голосование будет организовано в этом регионе. Такое решение он объяснил возможностью фальсификаций.

Амосов в ответ на это сказал. что предложение Бортко можно обсудить на личной встрече. Тихонова заявила, что также допускает такую возможность.

Согласно закону Санкт-Петербурга, если на выборах будет зарегистрирован только один кандидат или не будет ни одного, голосование откладывается на срок не более трех месяцев.

На прошлой неделе стало известно, что жители Петербурга смогут проголосовать на выборах губернатора на 72 участках в Ленинградской и 20 в Псковской областях. По предварительным данным, 8 сентября на дачах удут находиться более 200 тысяч избирателей.

Источник превью: Правда.ру

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