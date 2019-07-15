Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подал документы в избирком Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному округу.



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Он написал в Instagram, что его ждет непростой, но очень интересный период. Шипулин пообещал приложить все усилия, чтобы заслужить поддержку граждан.

Спортсмен намерен начать встречи с избирателями и продолжить формировать свою команду. Шипулин заявил, что основное внимание уделит развитию спорта, решению проблем здравоохранения, инфраструктуры и др.

Напомним, биатлонист выдвинут от "Единой России". В мае он выиграл праймериз партии.

В начале года ГД досрочно прекратила полномочия члена фракции "ЕР" Сергея Бидонько, так как он был назначен замгубернатора Свердловской области. Бидонько был избран по Серовскому округу.

Ранее документы для выдвижения в ГД сдали Евгения Чудновец от ЛДПР, Алексей Коровкин от "Справедливой России", Габбас Даутов от КПРФ, Дмитрий Зенов от "Коммунистов России", Игорь Рузаков от партии "Зеленые". От "Яблока" выдвинулась Ирина Скачкова, пока она является единственным зарегистрированным кандидатом.

Источник превью: Facebook

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