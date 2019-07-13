В подписных листах Гончарова нашлись покойники

В подписных листах кандидата в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Кирилла Гончарова нашли подпись умершего отца группы "Хлеб" Дениса Кукояки. Александр Куколка скончался в июле 2017 года, и это трагическое событие попало в светскую хронику.

Внимание на данный факт обратил член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло. Ранее он представил журналистам доказательства фальсификации подписей в пользу ряда независимых кандидатов в столичный парламент, в том числе Кирилла Гончарова.

В ответ Гончаров заявил, что наличие "мертвых душ" объясняется сбоями в работе сайта Мосгоризбиркома.

"Люди не могут найти себя на сайте Мосгоризбиркома, через которые проводят адреса, и проверяют их актуальность. Неизвестно когда эта база обновлялась вообще", — написал Гончаров в своем Telegram-канале.

Именно в ответ на это заявления Илья Ремесло и представил факт "рисовки" подписи.

"Вы мертвые в самом плохом смысле этого слова. Вы моральные мертвецы, у вас нет ничего святого. Даже будучи пойманными за руку, вы отрицаете очевидные факты. И вынуждаете меня копаться в этих делах, тыкать вас носом в них, причиняете огромный моральный вред родственникам усопших", — написал Илья Ремесло.

Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября. Всем самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий для регистрации кандидатами в депутаты требуется собрать подписи 3% избирателей по округу, от которого они намерены баллотироваться. Кирилл Гончаров идет от 32-ого избирательного округа, в который входят районы Нагатино-Садовники, Даниловский, Донской и Нагатинский Затон.