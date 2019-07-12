Забытые Соболь волонтеры подтверждают версию о рисовке подписей

Интервью бывшего координатора сборщика подписей от штаба Любови Соболь Арсения вызвало общественный резонанс. В достоверности подписных листов кандидата в Мосгордуму засомневались не только ее работники, члены избиркома, но и простые жители столицы.

"Волна подозрений"

Экс-координатор штаба Соболь по Пресненскому району Арсений в интервью изданию "Московский комсомолец" ранее объяснил, почему он обнародовал разоблачительное видео о работе избирательного штаба "юриста" так называемого "Фонда борьбы с коррупцией". Обращение было записано для того, чтобы объяснить участвующим в выборной кампании людям, которые работали не покладая рук, происходящие процессы.

Запись посадила "семя раздора" в команде Соболь и вызвала общественный резонанс. Кто-то в "избирательном центре" "юриста" ФБК отказался воспринимать критику и осудил соратника, заклеймив предателем. Но были и те, кто поддержал Арсения, выразив слова благодарности за озвученную правду в личных сообщениях и звонках. В беседе с журналистами координатор также подтвердил факт фальсификации подписей кандидатом в депутаты.

Многочисленные сообщения СМИ о "фабриках поддельных подписей" и негативная реакция общества на грязную избирательную кампанию также привели к тому, что подписями Любови Соболь заинтересовались в Мосгоризбиркоме. Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД взялись за проверку подписных листов кандидата. "Юрист" ФБК не оставила это без внимания, возмутившись, что ее бланки изучают с особой тщательностью, хотя других политиков проверяют по стандартной процедуре.

Отметим, что если бы в отношении других кандидатов было бы столько сообщений в СМИ о возможной подделке подписей, то их бы "прошерстили" с не меньшим энтузиазмом.

Интересно, что интервью Арсения достигло цели. Другие работники штаба Соболь также начали понимать в какую афёру их втянули и они не собираются оставаться крайними. Так, сборщик подписей Гаяз Ракаев в публичном Telegram-канале "Флудилка Москвы" опубликовал свое мнение относительно разгоревшегося скандала вокруг своего бывшего коллеги Арсения и ситуации с "афтографами" "юриста" ФБК.

Что интересно, Гаяз был одним из тех сборщиков, кого неизвестные облили фекалиями. Уже тогда многие столичные эксперты и журналисты решили, что провокация была организована самой Соболь, чтобы выставить себя жертвой. Кроме Гаяза тогда пострадало ещё не менее четырёх сборщиков, но никому из них штаб не оказал какой-либо помощи.

Непрозрачная работа Соболь

По словам Гаяза, ранее он работал в двух избирательных штабах, и оба раза в составе штабов оказывались внедрённые агенты. Учитывая имеющийся опыт, Гаяз не исключил, что и в команде Соболь могла сложиться такая же ситуация, а потому политику было очень важно вести свою кампанию максимально честно и открыто. Но в определённый момент Любови стало понятно, что честным способом избирательный порог ей не преодолеть, поэтому она начала играть "грязно". Что, по мнению самого Гаяза, в современных условиях совершенно глупо и бесполезно, так как моментально правда вскрывается.

«В нотариальном заверении указан 101 сборщик, а в чате около 70 работников. Дневные выработки- от 2-3 подписей. Дисциплина так себе. На МФЦ ко мне подходил человек, который рассказывал о наличии договора с Соболь и оплате в размере 300 рублей за подпись», - написал Ракаев.

Фото превью: Экспресс-газета