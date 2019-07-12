Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев уволен.
Ранее сегодня полпред Цуканов не стал комментировать, остается ли Воробьев сотрудником ведомства. Он лишь заявил, что для него было чрезвычайно неожиданным подозрение помощника в госизмене. Он сказал, что был шокирован, как и все остальные, но достаточным объемом информации на данный момент не обладает.
Напомним, на должность помощника полпреда Воробьева назначили летом прошлого года. Задержали его неделю назад, арестовали на 2 месяца и поместили в СИЗО "Лефортово". Подробности данного дела не разглашаются.
О том, что Воробьева исключили из списка помощников Цуканова, стало известно вчера. На официальном сайте полпредства в списке его помощников были он, Анна Ленская и Евгений Гурарий. В четверг остались только двое.
Источник превью: Википедия
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