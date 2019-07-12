Оппозиционеров уличили в массовой фальсификации подписей

Массовая фальсификация подписных листов выявлена сразу у шести независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил журналистам доказательства "рисовки" подписей в пользу Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Андрея Бабушкина и Кирилла Гончарова. В подписантах числились, в том числе умершие люди.

В задачи Общественной палаты входит наблюдение за чистотой и прозрачностью выборов. Илья Ремесло получил от 20 членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса информацию по примерно 300 подозрительным подписным листам и с группой волонтеров провел проверку этих данных.

"Проверка велась по социальным сетям, совершался поквартирный обход, заказывались выписки ЕГРП на объекты недвижимости, где по идее должны были быть зарегистрированы подписанты. По итогам проверки около 100 подписантов из 300 оказались реальными людьми. Мы не знаем, подписывали они какие-то документы или нет, но они точно существуют. Оставшиеся 150 совершенно точно имеют несуществующие паспортные данные, а около 50 умерли", — рассказал Илья Ремесло.

Юрист зачитал имена и фамилии из подписных листов Соболь и Гудкова и продемонстрировал фотографии могил этих людей.

Ремесло отметил, что фальсификаторы действовали не в лоб. В случае с Соболь пожилым людям, которых комиссии проверяют первым делом, изменяли год рождения на более ранний. Все остальные данные, включая паспорт и место регистрации, оставались теми же самыми.

"Это достаточно давний способ — видно, что делали люди, знакомые с методами проверки подписей. Таким образом они пытались себя обезопасить, но, как видим, не вышло", — отметил юрист.

В подписях за Гудкова меняли не только год рождения, но и серии паспортов на реально существующие так, чтобы они могли пройти проверку в общедоступной базе на недействительность. Расчет был на то, что дальнейшая проверка проводиться не будет.

"Выявление этих фактов означает не просто минус 200 подписей из сданных кандидатами. Если мы экстраполируем общее количество выявленных мертвых от полностью сданных подписей, то мы убеждаемся, что оппозиции удалось собрать максимум по 2 тысяч подписей", — подчеркнул Илья Ремесло.

Член Общественной палаты пояснил, что методика позволяет по одной выявленной подписи за умершего выявить другие фальсифицированные тем же сборщиком подписи.

По словам Ильи Ремесло, независимые кандидаты и их штабы использовали две основных схемы фальсификации подписей избирателей. В первом случае сборщик сам участвовал в фальсификации по приказу штаба кандидата и лично заполнял листы в предоставленном помещении по предоставленным базам. Примерно за неделю до окончания сбора в сеть попали видеозаписи работы сразу несколько таких "фабрик подписей", в том числе за Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и других независимых кандидатов. Журналистам также показали видеозаписи фальсификации подписных листов в пользу Андрея Бабушкина и Юлии Галяминой.

Второй способ предполагал дорисовку подписей в свободные графы в уже сданных добросовестными сборщиками подписных листах.

"Это наиболее подлая схема, потому что организаторам было прекрасно известно, что в этом случае наказание по статье 142 Уголовного кодекса светит не им, а сборщику, который заверил этот лист. Сборщик несет полную ответственность", — пояснил член Общественной палаты.

Ремесло напомнил, что некоторые кандидаты готовят заявления в следственные органы против своих сборщиков, считая их "шпионами". Об этом, в частности в конце июня завили представители штаба Любови Соболь.

"Безусловно, есть некоторая вероятность, что штабы кандидатов наняли недобросовестных подрядчиков, которые хотели заработать и занимались подделкой подписей. Но учитывая характер и последовательность действий лидеров оппозиции, вероятность этого низкая. Стратегия заключается не в том, чтобы попасть на выборы, а дискредитировать их максимально. Устроить шоу, начать шантаж митингами и прочими незаконными действиями", — отметил Илья Ремесло.

Под занавес пресс-конференции юрист напомнил журналистам заявление Леонида Волкова, руководителя предвыборного штаба Алексея Навального.

"Если ты рисуешь подписи по базе годичной давности, у тебя примерно 2% подписей в листах окажутся от умерших людей. Из 5000 подписей — около 100 человек (!). И если ошибку в паспортных данных и в прописке можно объяснить какой-то неосторожностью сборщика (поверил на слово избирателю: у того с собой не было паспорта, записал данные со слов, потому что очень хотел собрать подпись…), то подпись умершего человека, даже одна — это 100% признак рисовки, ничем иным, кроме рисовки, не объяснимый", — написал на своей странице в Facebook Леонид Волков.

Илья Ремесло также заявил, что уже обратился в избирком с просьбой опубликовать определенные им листы с несуществующими подписями.

На данной пресс-конференции выступил также кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР по 11-му округу Евгений Рыбин. Воспользовавшись правом кандидата, он ознакомился с документами соперников по округу, в частности Андрея Бабушкина. По его словам, рабочая группа по проверке подписных листов выявила грубейшие нарушения. Так, номер счета, с которого проводилась оплата подписных листов, существовал в трех вариантах: реальный, с лишней цифрой и со звездочками вместо цифр.

"Один из сборщиков подписей, который собрал порядка 500 подписей за выдвижение кандидата, является членом участковой избирательной комиссии района Отрадное. Этот факт в открытом доступе. Бабушкин не мог не знать о таком вопиющем случае, но все равно подписные листы в комиссию сдал", — рассказал Евгений Рыбин.

Кроме того, количество заявленных подписных листов отличалось от реального. Личные данные сборщиков во многих местах были указаны неверно. Например, могли отличаться серия и номер паспорта у одного и того же сборщика.

"Это недопустимая халатность кандидата и сборщиков. Кандидат все-таки выдвигается в Московскую городскую думу, нам всем жить по законам, которые он предположительно будет принимать в течение пяти лет. Такое отношение на первом этапе выдвижения и регистрации недопустимо", — отметил Евгений Рыбин.