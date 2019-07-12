На выборы глав регионов выдвинулись 163 кандидата

Для участия в выборах глав регионов нашей страны, которые пройдут в сентябре, выдвинулись 163 кандидата. Из них 115 - от 31 партии и 48 самовыдвиженцев.



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Этапы выдвижения завершились во всех субъектах РФ. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в большинстве из них ожидается достаточно конкурентная борьба.

В Туве и Тульской области продолжается выдвижение кандидатов в депутаты заксобраний. Оно закончится 24 июля.

Всего в ЦИК поступило 347 обращений по поводу выборов, больше всего - Из Петербурга и Москвы.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 субъектах изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.

Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Источник превью: Правда.ру

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