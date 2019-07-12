При первом тестировании системы электронного голосования, которую в этом году будут использовать на выборах в Мосгордуму, произошли сбои.
Тестирование проводили накануне столичные студенты. Произошедшие сбои обнаружили программисты при помощи наблюдателей и приступили к их устранению.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что основной сбой пришелся на связь с принтером и видеоцентром. В итоге принято решение о том, что число тестов будет увеличено.
Обнаружение сбоев подтвердили и в департаменте информационных технологий Москвы. Там рассказали, что с системой онлайн-вывода результатов и произошел сбой за несколько часов до конца голосования. Все голоса, однако, при этом были сохранены и позже успешно расшифрованы.
Причина - проблема в сетевых настройках. Система впервые работала непрерывно больше 12 часов, отметили в департаменте.
Источник превью: сайт Госдумы
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