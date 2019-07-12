При тестировании электронного голосования произошли сбои

При первом тестировании системы электронного голосования, которую в этом году будут использовать на выборах в Мосгордуму, произошли сбои.



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Тестирование проводили накануне столичные студенты. Произошедшие сбои обнаружили программисты при помощи наблюдателей и приступили к их устранению.

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что основной сбой пришелся на связь с принтером и видеоцентром. В итоге принято решение о том, что число тестов будет увеличено.

Обнаружение сбоев подтвердили и в департаменте информационных технологий Москвы. Там рассказали, что с системой онлайн-вывода результатов и произошел сбой за несколько часов до конца голосования. Все голоса, однако, при этом были сохранены и позже успешно расшифрованы.

Причина - проблема в сетевых настройках. Система впервые работала непрерывно больше 12 часов, отметили в департаменте.

Источник превью: сайт Госдумы

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