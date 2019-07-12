В пермском отделении "Единой России" прошли обыски. Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов.
Какое именно ведомство проводило обыски, точно неизвестно, некоторые СМИ пишут, что Следственный комитет. Их причина также не сообщается.
Местные агентства информируют, что сотрудников офиса партии попросили покинуть свои кабинеты. Представители силовых структур изъяли документы и жесткие диски компьютеров.
По данным ряда телеграм-каналов, в обысках принимали участие сотрудники ФСБ и СК, их интересовали финансы отделения партии.
Сейчас отделение "ЕР" работает в обычном режиме.
В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю отказались комментировать информацию об обысках. В регпрокуратуре заявили, что при проведении подобных действий надзорный орган уведомляется только в том случае, если обыск проходит в жилых помещениях.
Источник превью: Правда.ру
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