Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал нужной и своевременной инициативу Заксобрания Нижегородской области о введении в нашей стране почетного звания "Город военно-трудовой славы".
Законопроект внесли в Госдуму в июне, рассмотреть его планируют в ходе осенней сессии.
Политик напомнил, что идет подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но еще далеко не все сделано для увековечивания памяти о подвиге народа. Городам, которые внесли особый вклад в обеспечение Красной Армии в годы войны, нужно присваивать почетные звания, чтобы на уровне государства признать заслуги настоящих героев-тружеников.
Авторы документа предлагают присвоить звания городов военно-трудовой славы Астрахани, Ижевску, Нижнему Новгороду, Тамбову и Рязани.
По словам Миронова, которые приводит официальный сайт "СР", этот список нужно дополнить еще хотя бы Челябинском, Нижним Тагилом, Новосибирском. Он добавил, что в обсуждении присвоения этих званий должна участвовать общественность.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
Читайте также:
Миронов призвал власти оказать дополнительную поддержку "детям войны" и труженикам тыла
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Святые апостолы из числа 12-ти ближайших учеников Христа, призванных Им Самим на служение, равны по своему достоинству, но больше других прославились ревностью в проповеди Евангелия святые апостолы Петр и Павел. Поэтому Церковь именует их первоверховными. Очень разные, они нередко спорили друг с другом, но в истории их имена сплелись воедино.