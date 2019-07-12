Миронов поддержал введение в РФ звания "Город военно-трудовой славы"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал нужной и своевременной инициативу Заксобрания Нижегородской области о введении в нашей стране почетного звания "Город военно-трудовой славы".



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Законопроект внесли в Госдуму в июне, рассмотреть его планируют в ходе осенней сессии.

Политик напомнил, что идет подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но еще далеко не все сделано для увековечивания памяти о подвиге народа. Городам, которые внесли особый вклад в обеспечение Красной Армии в годы войны, нужно присваивать почетные звания, чтобы на уровне государства признать заслуги настоящих героев-тружеников.

Авторы документа предлагают присвоить звания городов военно-трудовой славы Астрахани, Ижевску, Нижнему Новгороду, Тамбову и Рязани.

По словам Миронова, которые приводит официальный сайт "СР", этот список нужно дополнить еще хотя бы Челябинском, Нижним Тагилом, Новосибирском. Он добавил, что в обсуждении присвоения этих званий должна участвовать общественность.

Источник превью: сайт "Справедливой России"

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