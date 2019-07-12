Избирком Липецкой области закончил прием заявлений от тех, кто желает принять участие в выборах губернатора. Побороться за этот пост намерены 9 человек.
С 14 июля начнется прием документов на регистрацию кандидатов. Не позднее 2 августа будет обнародовано, кто войдет в списки голосования.
Отметим, претендовать на должность губернатора могут только кандидаты, выдвинутые партиями.
Среди подавших заявления, в частности, кандидат от "Единой России" врио главы региона Игорь Артамонов, представитель ЛДПР, депутат Госдумы Александр Шерин, Андрей Плотников ("Коммунисты России"), кандидат от "Справедливой России" и депутат облсовета Лариса Ксенофонтова и др.
Российский лидер Владимир Путин осенью прошлого года принял досрочную отставку Олега Королева, который стоял во главе региона с 1998-го, и назначил на его место Артамонова.
Источник превью: сайт "Единой России"
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