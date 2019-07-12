В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

В Кремле замечают перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете. Об этом заявил Дмитрий Песков.



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Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал высказывание главы Совета по правам человека Михаила Федотова о том, что жалобы чиновников на оскорбления уже приняли характер "эпидемии". Песков отметил, что в Кремле следят за правоприменительной практикой.

Он напомнил заявление Владимира Путина в ходе "прямой линии". Он тогда констатировал, что закон направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, а не с теми, кто критикует власть.

Ранее Федотов отреагировал на сообщения СМИ о том, что депутат гордумы Кирова Павел Валенчук попросил правоохранителей привлечь к ответственности администраторов паблика "Борщ" в соцсети "ВКонтакте" за мем с его фотографией.

Глава СПЧ заявил, что эпидемия уже коснулась тех, к кому данный закон абсолютно отношения не имеет. По словам Федотова, в меме, о котором идет речь, нет ни оскорбления представителей власти, ни клеветы, а только лишь "легкая усмешка".

Источник превью: Facebook

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