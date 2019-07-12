Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны пока не осведомлены о следующем телефонном диалоге Владимира Путина и Владимира Зеленского. На остальные вопросы журналистов Песков ответил, что работа в этом направлении будет продолжена на уровне экспертов.
Также представитель Кремля сообщил, что подготовка к телефонным переговорам двух президентов прошла очень быстро, а само общение продолжалось около 20 минут.
"Техническое согласование такого диалога проходит очень быстро, это дело нескольких минут. Но не всегда есть такая инициатива, а она играет самую главную роль", - пояснил Песков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также освобождение удерживаемых лиц.
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