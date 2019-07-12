Среди подписей за некоторых кандидатов в МГД нашли "мертвые души"

Среди подписей некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы выявлены подписи людей, которых уже давно нет в живых.



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Ранее такая информация появилась в соцсетях. Член комиссии Дмитрий Реут заявил РИА "Новости", что такие случаи действительно есть, проходит проверка. Фамилии кандидатов, в документах которых обнаружили "мертвые души", и сколько их конкретно, он называть не стал.

Член ЦИК добавил, что если данные факты подтвердятся, подписи, конечно, будут признаны недействительными. Дальше за работу возьмутся сотрудники правоохранительных органов, они проверят, есть ли состав преступления.

Напомним, выборы в МГД пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком проверит все подписи и сформирует списки зарегистрированных кандидатов к 16 июля.

В ходе выборов в Москве впервые будет проходить эксперимент по электронному голосованию. Оно состоится в трех округах, которые выбрали сами жители.

Источник превью: сайт правительства Москвы

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