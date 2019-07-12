Выдвижение кандидатов на выборах губернатора Курской области завершено.
Документы в избирком подали представители четырех партий ("Зеленые", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия"), а также беспартийный врио главы региона Роман Старовойт, выдвинутый "Единой Россией" по итогам праймериз.
14 июля начнется прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора. Принести подписи в свою поддержку они должны будут до 24 июля включительно. Чтобы пройти муниципальный фильтр, их нужно собрать 214.
Напомним, российский лидер Владимир Путин назначил Старовойта врио губернатора Курской области осенью прошлого года. До этого 18 лет регион возглавлял Александр Михайлов.
Всего к настоящему моменту на выборы глав регионов выдвинулись 163 кандидата. Из них 115 - от 31 партии и 48 самовыдвиженцев. Во всех субъектах РФ процесс выдвижения завершен.
Источник превью: сайт "Единой России"
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