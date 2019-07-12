ЦИК: нарушений в ходе кампании по довыборам в Госдуму пока нет

ЦИК пока не зафиксировал никаких нарушений в ходе избирательной кампании по довыборам в Госдуму. Об этом заявил член комиссии Евгений Шевченко.



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На этой неделе заканчивается период выдвижения. Подача документов на регистрацию и для кандидатов от партий, и для самовыдвиженцев заканчивается в 18.00 24 июля.

Шевченко также заявил РИА "Новости", что на довыборах в этом году отмечается повышенная активность политических сил. На 4 места в нижней палате парламента претендуют уже 35 кандидатов и один самовыдвиженец. В 2018-м 10 партий выдвинули кандидатов по семи округам, а в текущем по четырем - уже 11. Больше всего партийных кандидатов - 10 - Хабаровском крае.

Довыборы в Госдуму в связи с появившимися вакантными мандатами депутатов состоятся в единый день голосования по 4 одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

Источник превью: сайт Госдумы

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