Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об освобождении Багаудина Оздоева от должности первого зампредседателя правительства региона. Заявление чиновник написал сам.
Ранее сообщалось, что Оздоев решил уволиться после совещания у Калиматова, на котором последний потребовал усилить контроль за строительством объектов. Он также предложил вывести отдел архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава Минстроя.
Оздоев стал первым вице-премьером в 2017-м, курировал вопросы строительства и ЖКХ. До него этими сферами занимался Муслим Дзейтов, которого отправили в отставку за невыполнение задач по вводу в эксплуатацию перинатального центра в Назрани.
До назначения в правительство Оздоев был замгендиректора "Кавказмежрегионгаза" и директором филиала компании в РИ.
Отметим, бывший первый вице-премьер - брат-близнец министра финансов республики Бекхана Оздоева.
Источник превью: сайт правительства Ингушетии
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