"Единая Россия" передаст врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву наказы жителей города. Об этом заявил секретарь местного отделения партии Дмитрий Саблин.
По его словам, обращения были собраны на встречах с населением. Работать над ними "ЕР" намерена вместе с чиновником.
Саблин сказал ТАСС, что врио главы региона предстоит очень трудная работа, поскольку местные жители практически потеряли доверие к власти, устали от политических конфликтов и отсутствия реакции на их проблемы.
Добавим, сегодня Развожаева представят депутатам, общественникам и представителям власти Севастополя. Намерен присутствовать на этих мероприятиях и глава Крыма Сергей Аксенов. Ради этого он перенес совещание по проблемам Черноморского района.
Накануне российский лидер Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе и назначил на его место Михаила Развожаева. Последний до этого был главой исполкома ОНФ, врио руководителя Хакасии и замглавы Минкавказа.
Источник превью: Правда.ру
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