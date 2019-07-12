Единороссы передадут Развожаеву наказы жителей Севастополя

"Единая Россия" передаст врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву наказы жителей города. Об этом заявил секретарь местного отделения партии Дмитрий Саблин.



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По его словам, обращения были собраны на встречах с населением. Работать над ними "ЕР" намерена вместе с чиновником.

Саблин сказал ТАСС, что врио главы региона предстоит очень трудная работа, поскольку местные жители практически потеряли доверие к власти, устали от политических конфликтов и отсутствия реакции на их проблемы.

Добавим, сегодня Развожаева представят депутатам, общественникам и представителям власти Севастополя. Намерен присутствовать на этих мероприятиях и глава Крыма Сергей Аксенов. Ради этого он перенес совещание по проблемам Черноморского района.

Накануне российский лидер Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе и назначил на его место Михаила Развожаева. Последний до этого был главой исполкома ОНФ, врио руководителя Хакасии и замглавы Минкавказа.

Источник превью: Правда.ру

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