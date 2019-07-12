"Единая Россия" поддержит врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и будет трудиться вместе с ним на благо города и его жителей. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Отставку Дмитрия Овсянникова, о которой стало известно накануне, он назвал закономерной. Турчак констатировал, что на развитие Севастополя федеральный центр выделяет очень много денег, а местные жители наблюдают недостроенные объекты и политические конфликты.
Он добавил, что новый глава должен все силы бросить на улучшение жизни граждан. Для этого необходимо слышать все жалобы и оперативно на них реагировать.
Секретарь севастопольского отделения "ЕР" Дмитрий Саблин в свою очередь сказал, что единороссы настроены на конструктивное взаимодействие с Развожаевым. По его мнению, прогресса в развитии города не удастся добиться без значительных перемен. Время склок прошло, теперь Севастополю нужна единая команда, которая будет работать на благо города, заключил он.
Источник превью: сайт "Единой России"
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