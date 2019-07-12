Правительство Севастополя может быть отправлено в отставку

Правительство Севастополя может быть отправлено в отставку вслед за губернатором, заявил зампредседателя Заксобрания Александр Кулагин.



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Напомним, накануне Владимир Путин освободил от должности Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы города назначен Михаил Развожаев.

Кулагин пояснил ТАСС, что в законе указано: при вступлении в должность губернатора кабмин подает в отставку. При этом он не уточнил, касается ли это начала работы временно исполняющих обязанности. В 2016-м Овсянников, который стал врио губернатора после отставки Сергея Меняйло, отправил правительство в отставку.

Глава ЗС Екатерина Алтабаева в свою очередь выразила надежду, что в городе теперь наладятся отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти, которые сейчас являются сложными. По ее словам, законодательную власть пытались лишить возможности исполнять свои функции, но это неправильно, так как ее избрали граждане.

Источник превью: сайт Заксобрания Севастополя

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