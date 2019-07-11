Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден от должности по его просьбе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.



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Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появлялась информация об отставке Овсянникова, но он ее опроверг, заявив, что увольняться не планирует, а просто собирается в отпуск.

В мае в Telegram-каналах сообщалось, что место Овсянникова займет экс-командующий Черноморским флотом Александр Витко. Причиной оставки губернатора источники называли недовольство правительства страны срывом сроков по строительству нескольких объектов с федеральным финансированием.

Освянников был назначен врио главы Севастополя 28 июля 2016 года после ухода с этого поста Сергея Меняйло. В следующем году он выиграл выборы.

Источник превью: сайт правительства Севатополя

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