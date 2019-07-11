"Голос" призвал зарегистрировать всех сдавших подписи кандидатов в МГД

Движение "Голос" призвало зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые представили в избиркомы нужное количество подписей.



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В заявлении на сайте организации отмечается, что это единственный способ обеспечить равенство кандидатов и соблюсти интересы избирателей. В нем также содержится требование к окружным избиркомам допустить к наблюдению за проверкой подписных листов всех, кто имеет на это законное право, в том числе кандидатов и их доверенных лиц.

В тех случаях, когда проверка уже состоялась, нужно дать кандидатам ознакомиться с документами о ней, считают в "Голосе".

Там добавили, что контроль проверки подписей должен позволять убедиться в том, что она проводится объективно и что все кандидаты находятся в равных условиях. "Голос" заявляет, что на данном этапе принципы открытости и гласности, а также права кандидатов и некоторых членов избиркомов грубо нарушаются.

Между тем, в Мосгоризбиркоме сегодня заявили, что к ним не поступало официальных жалоб по поводу проверки подписей за независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Источник превью: сайт правительства Москвы

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