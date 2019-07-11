Участники эксперимента по электронному голосованию, которое состоится на выборах в Мосгордуму, смогут увидеть учет своего бюллетеня в онлайн-режиме.
Замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Костырко заявил сегодня представителям СМИ, что работать это будет следующим образом: на компьютере избирателя будет сформирован код, по которому можно будет проверить наличие бюллетеня в системе. Он подчеркнул, что каждый участник такого вида голосования может стать гарантом его безопасности.
Непосредственно в день голосования верность учета своего голоса смогут понять только те, кто разбираются в системе блокчейна. Расшифровка шифра будет опубликована после окончания выборов. Только тогда можно будет проверить, верно ли учтен голос.
Напомним, сегодня тестирование системы проводят столичные студенты. В его рамках они выбирают лучшего председателя студенческого совета Москвы.
Тестирование уже позволило выявить недоработки, которые оперативно устраняются.
Источник превью: Правда.ру
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