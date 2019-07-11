Участники электронного голосования увидят учет своего голоса онлайн

Участники эксперимента по электронному голосованию, которое состоится на выборах в Мосгордуму, смогут увидеть учет своего бюллетеня в онлайн-режиме.



Определены три округа для электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Костырко заявил сегодня представителям СМИ, что работать это будет следующим образом: на компьютере избирателя будет сформирован код, по которому можно будет проверить наличие бюллетеня в системе. Он подчеркнул, что каждый участник такого вида голосования может стать гарантом его безопасности.

Непосредственно в день голосования верность учета своего голоса смогут понять только те, кто разбираются в системе блокчейна. Расшифровка шифра будет опубликована после окончания выборов. Только тогда можно будет проверить, верно ли учтен голос.

Напомним, сегодня тестирование системы проводят столичные студенты. В его рамках они выбирают лучшего председателя студенческого совета Москвы.

Тестирование уже позволило выявить недоработки, которые оперативно устраняются.

Источник превью: Правда.ру

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