5 кандидатов на должность губернатора Сахалинской области представили в избирком подписи для прохождения муниципального фильтра. Прием документов завершен.
Ранее о желании стать главой региона заявляли восемь человек. Однако самовыдвиженцы Екатерина Толмачева и Светлана Иванова, а также кандидат от "Справедливой России" Александр Анистратов не подали документы.
Представленные документы избирком проверит до 20 июля. Тех кандидатов, у кого все они будут в порядке, зарегистрируют для участия в выборах.
Добавим, среди подавших документы, в частности, нынешний глава области Валерий Лимаренко, депутат облдумы Дмитрий Флеер, депутат Госдумы Алексей Корниенко и др.
Осенью прошлого года Владимир Путин назначил главу Сахалина Олега Кожемяко врио губернатора Приморья. На его место пришел Валерий Лимаренко.
Источник превью: Правда.ру
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