За кресло главы Сахалина намерены бороться пять человек

5 кандидатов на должность губернатора Сахалинской области представили в избирком подписи для прохождения муниципального фильтра. Прием документов завершен.



На Сахалине началась избирательная кампания

Ранее о желании стать главой региона заявляли восемь человек. Однако самовыдвиженцы Екатерина Толмачева и Светлана Иванова, а также кандидат от "Справедливой России" Александр Анистратов не подали документы.

Представленные документы избирком проверит до 20 июля. Тех кандидатов, у кого все они будут в порядке, зарегистрируют для участия в выборах.

Добавим, среди подавших документы, в частности, нынешний глава области Валерий Лимаренко, депутат облдумы Дмитрий Флеер, депутат Госдумы Алексей Корниенко и др.

Осенью прошлого года Владимир Путин назначил главу Сахалина Олега Кожемяко врио губернатора Приморья. На его место пришел Валерий Лимаренко.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров