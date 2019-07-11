Путин вышел к жителям Екатеринбурга и принял от них записки и письма

Выход действующего президента Российской Федерации Владимира Путина к жителям Екатеринбурга — обычная практика.



Стало известно, о чем говорилось в потерянной Путиным записке / Новости от 22.06.2019 22:20

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Специалист отметил, что в такие моменты россияне часто передают президенту России письма и записки. На этот раз, заявил Песков, было то же самое.

Владимир Путин, указал Дмитрий Песков, всегда "проявляет уважение" к людям и выходит к ним, если они хотят его видеть. Глава государства приветствует россиян, отметил пресс-секретарь, общается с ними.

Песков отметил, что в такие моменты служба безопасности президента делает свою работу, но общению граждан страны с президентом не мешает.

Напомним, что действующий президент Российской Федерации прибыл в Екатеринбург 9 июля.