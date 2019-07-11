Выход действующего президента Российской Федерации Владимира Путина к жителям Екатеринбурга — обычная практика.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Специалист отметил, что в такие моменты россияне часто передают президенту России письма и записки. На этот раз, заявил Песков, было то же самое.
Владимир Путин, указал Дмитрий Песков, всегда "проявляет уважение" к людям и выходит к ним, если они хотят его видеть. Глава государства приветствует россиян, отметил пресс-секретарь, общается с ними.
Песков отметил, что в такие моменты служба безопасности президента делает свою работу, но общению граждан страны с президентом не мешает.
Напомним, что действующий президент Российской Федерации прибыл в Екатеринбург 9 июля.
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