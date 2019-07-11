В мэрии Перми началась внеплановая проверка

В мэрии Перми началась внеплановая проверка. Ее проводит ФАС в связи с сообщениями о нарушениях при распределении субсидий СМИ на освещение работы горадминистрации.



Завершены обыски в администрации Хабаровского края

Сообщается, что их выделяли в обход закона о госзакупках. В мэрии подтвердили факт проверки, но подчеркнули, что она является плановой.

В региональном УФАС подчеркнули, что выемка документов пока не проводится, сотрудники знакомятся с ними на месте и при необходимости делают копии.

По информации "Ъ-Прикамье", проверка проводится по заявлению ЗАО "Проектное финансирование", подконтрольного группе "Ермак". Ее контролируют структуры, близкие к бывшему депутату Заксобрания Андрею Агишеву и депутату гордумы Надежде Агишевой.

По словам Агишевой, в городе надо документально закрепить порядок, описывающий то, какая информация и в какой форме должна доносится до населения. Она добавила, что в настоящее время зачастую под информированием скрывается пиар.

Источник превью: Правда.ру

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