Дмитрий Песков не знает об инциденте, произошедшем в суде подмосковного Реутова на процессе над журналистом, активистом "Яблока" Евгением Куракиным. Об этом пресс-секретарь президента заявил сегодня представителям СМИ.
Журналисты рассказали ему, что в среду в суде произошла потасовка, в ходе которой ОМОН якобы избил людей, пришедших поддержать обвиняемого. Сотрудники прессы поинтересовались, означает ли это, что после случая с Иваном Голуновым тем, кто пишет о коррупции, надо все время опасаться за жизнь и свободу.
Песков призвал не делать сразу обобщающих выводов, а обратиться в МВД или Росгвардию, чтобы узнать, насколько законными были действия правоохранителей.
Руководитель отделения "Яблока" в Реутове обвиняется в мошенничестве с деньгами ТСЖ. В партии заявляют, что арест может быть связан с его намерением пойти на выборы в Совет депутатов подмосковного города.
Источник превью: Facebook
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