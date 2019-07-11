Володин похвалил ЛДПР за здоровый образ жизни

Спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил фракцию ЛДПР за ведение здорового образа жизни и призвал всех депутатов тоже последовать их примеру.



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Об этом он заявил, комментируя законопроект, позволяющий аэропортам оборудовать комнаты для курения. Володин отметил, что в ЛДПР не курит никто, и в этом вопросе все зависит от лидера политической силы.

Он добавил, что первый вице-спикер Александр Жуков раньше достаточно много курил, но бросил и не настаивает на необходимости комнат для курения. По словам Володина, которые приводит агентство "Москва", глава фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергей Неверов курит, пример с него берут и коллеги.

Обсудив привычки народных избранников, Володин сказал, что похожая ситуация складывается и в семьях: если папа курит, дети смотрят на это и тоже начинают курить.

Источник превью: сайт Госдумы

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