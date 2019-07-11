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Источник Правда.Ру

"Единая Россия" не будет выдвигать кандидата в мэры Тулуна

Политика » Партии print

Иркутское отделение "Единой России" не будет выдвигать кандидата в мэры в пострадавшем от паводка Тулуне. О принятом решении сообщил его секретарь Сергей Сокол.


Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

По его словам, в текущем году это касается не только данной территории. Причины обусловлены специфичной внутриполитической обстановкой. Кандидаты не будут выдвинуты также в Осинском районе, Братске и Саянске.

В данных муниципальных образованиях есть кандидаты от других партий, с которыми у "ЕР" выстроены конструктивные отношения, отметил Сокол.

Выборы в Тулуне пройдут 8 сентября. Пока на кресло мэра претендуют два самовыдвиженца - предприниматель Елена Горбунова и безработный Владислав Истляев.

Добавим, в Иркутской области действует режим ЧС. Тулун пострадал от наводнения наиболее сильно - там, в частности, подтоплено более 3 тыс. жилых домов.

Источник превью: Правда.ру

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Темы мэр тулун выборы единая россия
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