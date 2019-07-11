Иркутское отделение "Единой России" не будет выдвигать кандидата в мэры в пострадавшем от паводка Тулуне. О принятом решении сообщил его секретарь Сергей Сокол.
По его словам, в текущем году это касается не только данной территории. Причины обусловлены специфичной внутриполитической обстановкой. Кандидаты не будут выдвинуты также в Осинском районе, Братске и Саянске.
В данных муниципальных образованиях есть кандидаты от других партий, с которыми у "ЕР" выстроены конструктивные отношения, отметил Сокол.
Выборы в Тулуне пройдут 8 сентября. Пока на кресло мэра претендуют два самовыдвиженца - предприниматель Елена Горбунова и безработный Владислав Истляев.
Добавим, в Иркутской области действует режим ЧС. Тулун пострадал от наводнения наиболее сильно - там, в частности, подтоплено более 3 тыс. жилых домов.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
"ЕР" исключила из своих рядов мэра затопленного района Приангарья
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.