Выход Владимира Путина из машины в Екатеринбурге и его общение с людьми на улице не были запланированы заранее, но ничего странного в этом нет. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Напомним, два дня назад кортеж российского лидера остановился по пути из Уральского федерального университета, так как его ждала группа людей. Путин с ними пообщался, ему передали письменные просьбы.
Представитель Кремля назвал произошедшее обычной практикой. По его словам, глава государства всегда выходит, если видит, что его ждут граждане.
Напомним, накануне "Коммерсант" написал, что когда кортеж отъехал от здания вуза, к нему бросилась девушка, а Путин вышел из своего автомобиля и помог ей.
Песков опроверг эту информацию. Он объяснил, что на самом деле инцидент с девушкой был, но в здании вуза: во время встречи Путина со студентами одна из них почувствовала себя плохо. Медики оказали необходимую помощь, и ей стало лучше.
Источник превью: Facebook
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