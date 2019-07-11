Арестованного по подозрению в госизмене Александра Воробьева исключили из списка помощников полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.
На официальном портале полпредства его помощниками значились Воробьев, Анна Ленская и Евгений Гурарий. Теперь в списке - только двое последних.
Воробьев был назначен помощником полпреда год назад. Задержали его сотрудники ФСБ 4 июля. Он арестован на 2 месяца и помещён в СИЗО "Лефортово".
Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился госуправлению в Варшаве.
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Владимир Путин знаком с ситуацией вокруг дела Воробьёва, но с Цукановым это не обсуждал.
Статья о госизмене предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Делу присвоен гриф "Секретно".
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.