Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда

Арестованного по подозрению в госизмене Александра Воробьева исключили из списка помощников полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.



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На официальном портале полпредства его помощниками значились Воробьев, Анна Ленская и Евгений Гурарий. Теперь в списке - только двое последних.

Воробьев был назначен помощником полпреда год назад. Задержали его сотрудники ФСБ 4 июля. Он арестован на 2 месяца и помещён в СИЗО "Лефортово".

Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился госуправлению в Варшаве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Владимир Путин знаком с ситуацией вокруг дела Воробьёва, но с Цукановым это не обсуждал.

Статья о госизмене предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Делу присвоен гриф "Секретно".

Источник превью: Правда.ру

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