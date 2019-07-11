В Москве начали тестировать систему электронного голосования

В Москве стартовало тестирование дистанционного электронного голосования. Проводят его студенты столичных вузов.



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Тестовый избирательный участок открыли на базе Мосгордумы, он будет работать сегодня до 20:00. Голосуют студенты за лучшего председателя студсовета. Всего в "выборах" принимают участие 15 кандидатов.

В рамках теста система работает так же, как это будет происходить 8 сентября, когда она будет впервые применена на выборах депутатов в Мосгордуму. Свое желание принять участие в тестовом голосовании выразили около 2 тыс. студентов из 90 вузов.

Напомним, электронное голосование пройдет в трех округах столицы, которые выбрали сами жители. На электронных участках будут установлены компьютеры для тех, у кого не будет интернета или электричества в доме, а также для тех, кто этого боится и хочет прийти проголосовать на участок.

После проведения теста студенты выскажут замечания к работе системы, если они будут.

Источник превью: сайт Госдумы

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