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Источник Правда.Ру

В Москве начали тестировать систему электронного голосования

Политика » Выборы print

В Москве стартовало тестирование дистанционного электронного голосования. Проводят его студенты столичных вузов.


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Тестовый избирательный участок открыли на базе Мосгордумы, он будет работать сегодня до 20:00. Голосуют студенты за лучшего председателя студсовета. Всего в  "выборах" принимают участие  15 кандидатов.

В рамках теста система работает так же, как это будет происходить 8 сентября, когда она будет впервые применена на выборах депутатов в Мосгордуму. Свое желание принять участие в тестовом голосовании выразили около 2 тыс. студентов из 90 вузов.

Напомним, электронное голосование пройдет в трех округах столицы, которые выбрали сами жители. На электронных участках будут установлены компьютеры для тех, у кого не будет интернета или электричества в доме, а также для тех,  кто этого боится и хочет прийти проголосовать на участок.

После проведения теста студенты выскажут замечания к работе системы, если они будут.

Источник превью: сайт Госдумы

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Темы выборы депутаты мосгордума голосование
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