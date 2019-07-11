У депутата Заксобрания Амурской области Сергея Труша, который в декларации указал, что в прошлом году заработал всего лишь три копейки, нашли скрытые доходы.
Как сообщает областная прокуратура, на самом деле за год получил от трудовой деятельности более 92 тысяч рублей, но в документе этого нет. Спикеру регпарламента внесено представление для устранения нарушений антикоррупционного законодательства.
Ранее депутат рассказал, что в амурском ЗС зарплату не получает. По образованию Труш - дизайнер интерьеров, он выезжает на объекты, дает консультации и трудится как разнорабочий.
В одной из соцсетей народный избранник написал, что если закон нашей страны до сих пор позволяет ему не платить налоги как самозанятому, он пока и будет так поступать.
Труш посетовал, что к чиновникам, которые имеют доход в десятки миллионов, у надзорных органов вопросов нет.
Источник превью: Facebook
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