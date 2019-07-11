Бывший мэр Сыктывкара назначен и.о. представителя Коми в СЗФО

Бывший мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен и.о. представителя Коми в Северо-Западном регионе. Подпись под документом поставил глава республики Сергей Гапликов.



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Эта должность стала вакантной после смерти Константина Сапрыкина, который занимал ее 2 года. Он скончался в конце июня.

5 июля Совет Сыктывкара принял отставку мэра и назначил и.о. градоначальника Наталью Хозяинову, которая была его первым заместителем.

По словам Козлова, на новом посту он намерен продолжать начатые постпредством проекты, привлекать в коми инвесторов и достойно представлять республику в Санкт-Петербурге. Своими задачами он назвал также позиционирование РК в сферах туризма, культуры, экономики.

Хозяинову Козлов охарактеризовал как профессионала, который очень хорошо знает свой город.

Конкурс на замещение должности мэра будет объявлен в течение 3 месяцев, выборы состоятся через полгода.

Источник превью: сайт администрации Сыктывкара

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