Бывший мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен и.о. представителя Коми в Северо-Западном регионе. Подпись под документом поставил глава республики Сергей Гапликов.
Эта должность стала вакантной после смерти Константина Сапрыкина, который занимал ее 2 года. Он скончался в конце июня.
5 июля Совет Сыктывкара принял отставку мэра и назначил и.о. градоначальника Наталью Хозяинову, которая была его первым заместителем.
По словам Козлова, на новом посту он намерен продолжать начатые постпредством проекты, привлекать в коми инвесторов и достойно представлять республику в Санкт-Петербурге. Своими задачами он назвал также позиционирование РК в сферах туризма, культуры, экономики.
Хозяинову Козлов охарактеризовал как профессионала, который очень хорошо знает свой город.
Конкурс на замещение должности мэра будет объявлен в течение 3 месяцев, выборы состоятся через полгода.
Источник превью: сайт администрации Сыктывкара
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