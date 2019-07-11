Избирком Карачаево-Черкесии закончил регистрацию партий для участия в сентябрьских выборах Народного собрания.
Всего выдвинуты 220 кандидатов от пяти политических сил - "Единой России", "Справедливой России", "Патриотов России", "Гражданской платформы" и ЛДПР.
В заверении списков отказали Партии возрождения России, Партии пенсионеров и КПРФ. Причина - нарушения, допущенные при выдвижении.
Напомним, два дня назад в ряде городов нашей страны прошли пикеты в поддержку КПРФ в Карачаево-Черкесии. Активисты выступали против снятия ее с выборов.
Недействительными списки партии признал Верховный суд КЧР. В КПРФ утверждают, что процедура прошла с нарушениями. Избирком, получив решение суда, сразу отказал в регистрации списков партии, хотя оно тогда даже не вступило в силу.
Коммунисты намерены обратиться в Верховный суд России.
Добавим, в нынешний созыв парламента КЧР входят 5 депутатов от КПРФ.
Источник превью: Правда.ру
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