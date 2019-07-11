В Ингушетии досрочно прекращены полномочия 9 сельских депутатов. По данным генпрокуратуры, они нарушили требования антикоррупционного законодательства.
Депутаты сельских поселений Кантышево, Экажево, Барсуки, Яндаре и Али-Юрт Назрановского района не подали сведения о своих доходах и имуществе, а также своих супругов и детей за прошлый год.
Прокуратура потребовала от председателей советов населенных пунктов досрочно прекратить полномочия данных народных избранников, что было и сделано с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Ранее "Правда.ру" сообщала, что врио главы РИ Махмуд-Али Калиматов уволил 7 советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым. Еще двое были переназначены на свои должности.
Известно лишь, что чиновники курировали различные направления, в том числе экономику и социальную сферу. Их имена не уточняются.
Источник превью: Правда.ру
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