Девять ингушских депутатов лишись постов из-за утраты доверия

В Ингушетии досрочно прекращены полномочия 9 сельских депутатов. По данным генпрокуратуры, они нарушили требования антикоррупционного законодательства.



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Депутаты сельских поселений Кантышево, Экажево, Барсуки, Яндаре и Али-Юрт Назрановского района не подали сведения о своих доходах и имуществе, а также своих супругов и детей за прошлый год.

Прокуратура потребовала от председателей советов населенных пунктов досрочно прекратить полномочия данных народных избранников, что было и сделано с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Ранее "Правда.ру" сообщала, что врио главы РИ Махмуд-Али Калиматов уволил 7 советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым. Еще двое были переназначены на свои должности.

Известно лишь, что чиновники курировали различные направления, в том числе экономику и социальную сферу. Их имена не уточняются.

Источник превью: Правда.ру

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