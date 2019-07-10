Почему несистемная оппозиция так боится проверки подписей избирателей

Записи в социальных сетях кандидатов от "пула Навального" на выборах в Мосгордуму в последние дни выглядят написанными одним человеком. "Придираются", "меня проверяют тщательнее, чем других", "власти не хотят пускать меня выборы" — наперебой пишут Илья Яшин, Дмитрий Гудков и прочие представители несистемной либеральной оппозиции. При этом реальные причины своих проблем с подписями они не оглашают. Это за них делают бывшие сборщики подписей, которые признаются, что были свидетелями явных фальсификаций, что им не заплатили, что с ними обращались как с людьми второго сорта, и так далее.

Это выглядело бы как классическое "слово против слова", если бы не одно большое "но". Те самые подписи. Почему-то у одних кандидатов они оказываются вполне достойными, а у других — явная рисовка.

Некоторые эксперты говорят о том, что Мосгоризбиркому в условиях непрерывного пропагандистского давления — а ведь предупреждать о том, что "наши подписи не примут" кандидаты-навальнисты начали чуть ли не в первый день сбора — следовало выбрать политику большей открытости. Но не следует забывать, что речь идет о персональных данных, за которыми так активно гоняются мошенники. Зная фамилию-имя-отчество, адрес, дату рождения и паспортные данные, опытные мошенники могут попытаться взять кредит в не особо чистоплотной микрокредитной организации, и потом к ничего не знающему человеку придут коллекторы из фирмы брата Дмитрия Гудкова. Можно попытаться получить доступ к банковскому счету и даже лишить человека квартиры.

Пожалуй, в условиях цифровой революции следует рассмотреть возможность отказа от этой явно устаревшей и опасной технологии подтверждения состоятельности кандидатов. Возможно, это должен быть залог, который не возвращается, если кандидат набирает менее определенного процента голосов. Размер залога должен составлять приблизительно стоимость сбора подписей — то есть 2-3 миллиона рублей. Возможно, следует использовать современные технологии — аккаунт на сайте "Госуслуги" сейчас есть даже у пенсионеров, поэтому можно ввести электронные подписи — их сложнее сфальсифицировать и легче проверить.

Но ввести новые правила сможет только новая Мосгордума, или даже Государственная Дума, а федеральные законы такой важности быстро не разрабатываются и не принимаются.

Поэтому нынешние выборы должны пройти в полном соответствии с действующими правилами, по которым кандидаты должны представить по три процента настояших подписей избирателей своего округа.

Судя по тому, что жалуются только представители несистемной оппозиции, которая потому и несистемная, что не способна ни на одних выборах набрать достаточное число голосов, чтобы пройти в федеральный или хотя бы региональный парламент, дело все-таки не в излишних придирках, а в качестве подписей.

Нет ничего удивительного в том, что люди не хотят подписываться за незнакомых им кандидатов, или наоборот, за тех, кого они знают слишком хорошо — как, например, Илью Яшина, который не выполнил большинство своих предвыборных обещаний на муниципальных выборах в 2017 году. К тому же многие люди просто не понимают, как может быть оппозиционер муниципальным чиновником, то есть, по сути, винтиком в машине московской власти. Когда винтик выступает против машины, это, конечно, смело, но избирателям это просто-напросто непонятно.

То же самое с Дмитрием Гудковым — он бывший депутат Госдумы, в которую был избран по спискам вполне лояльной к власти "Справедливой России". А теперь — яростный борец за всё хорошее против всего плохого.

Проверка продолжается, и пока рано предполагать, кто из кандидатов будет допущен к выборам, а кто останется за бортом избирательной кампании. Но судя по той панике, которая царит в лагере несистемной оппозиции, они сами отлично знают истинную цену своим подписям.