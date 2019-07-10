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Источник Правда.Ру

Петербуржцы смогут проголосовать на 92 участках за пределами города

Политика » Выборы print

Жители Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города и муниципальных депутатов на 92 дополнительных участках.


Бортко об участии в выборах губернатора Петербурга: Рассчитываю на массовую поддержку

72 будут находиться в Ленинградской области, 20 - в Псковской.

Ранее на территории Ленобласти планировалось образовать 33 участка, но их число увеличили по желанию избирателей, многие из которых в день выборов будут находиться за городом.

Что касается Псковской области, там существует около 45 тыс. домовладений, которые принадлежат жителям северной столицы.

В самом городе будут действовать почти 2000 участков, кроме того, дополнительные создадут в лечебных учреждениях, в СИЗО, в аэропорту Пулково, на железнодорожных вокзалах.

Проголосовать за губернатора Санкт-Петербурга можно будет и на цифровых участках в Москве. В рамках пилотного проекта в столице их организуют 30.

Источник превью: Правда.ру

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Темы выборы депутаты губернатор санкт-петербург
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