Жители Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города и муниципальных депутатов на 92 дополнительных участках.
72 будут находиться в Ленинградской области, 20 - в Псковской.
Ранее на территории Ленобласти планировалось образовать 33 участка, но их число увеличили по желанию избирателей, многие из которых в день выборов будут находиться за городом.
Что касается Псковской области, там существует около 45 тыс. домовладений, которые принадлежат жителям северной столицы.
В самом городе будут действовать почти 2000 участков, кроме того, дополнительные создадут в лечебных учреждениях, в СИЗО, в аэропорту Пулково, на железнодорожных вокзалах.
Проголосовать за губернатора Санкт-Петербурга можно будет и на цифровых участках в Москве. В рамках пилотного проекта в столице их организуют 30.
Источник превью: Правда.ру
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