Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал предложение Госдумы ввести санкции против Грузии.
Политик написал в Twitter, что правильнее было бы просто не замечать произошедшее, а "на уровне ГД уж точно". Но все хотели рвение показать, добавил он, в результате растиражировали.
По словам Ройзмана, на такие выходки, как позволил себе ведущий "Рустави-2" Георгий Габуния, оскорбивший Владимира Путина, реагировать нельзя. "Их собака облает, тоже уголовное дело будут возбуждать?" - задался вопросом бывший мэр.
Напомним, ранее Госдума приняла заявление с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии. В свою очередь российский лидер высказался против этого. По его словам, не нужно и дальше осложнять отношения между двумя странами.
Несмотря на это, парламентарии отказались отзывать свое предложение.
Источник превью: Википедия
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