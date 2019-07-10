Депутаты Госсовета Адыгеи внесли изменения в местный закон о публичных мероприятиях. Они касаются проведения одиночных пикетов.
Напомним, федеральный закон "О митингах" разрешает субъектам РФ вводить ограничения для проведения митингов, шествий, демонстраций и т.п. В республике было определено, что их нельзя проводить вблизи железнодорожных и автобусных вокзалов, на автомобильных дорогах общего пользования, на тротуарах, неподалеку от жилым домов, зданий госучреждений и остановок общественного транспорта.
В законе региона было указано, что в данных местах запрещено проводить любые публичные мероприятия. Теперь же в него внесены изменения, гласящие, что под запрет не попадают одиночные пикеты.
Внести изменения предложила регпрокуратура, которая решила, что местный закон противоречит федеральному.
Источник превью: сайт Госсовета Адыгеи
Читайте также:
Оренбургские депутаты после протеста прокуратуры изменят закон о проведении пикетов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.