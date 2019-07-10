В Адыгее сняли запрет на одиночные пикеты в публичных местах

Депутаты Госсовета Адыгеи внесли изменения в местный закон о публичных мероприятиях. Они касаются проведения одиночных пикетов.



На Невском проспекте полиция пыталась разогнать одиночные пикеты

Напомним, федеральный закон "О митингах" разрешает субъектам РФ вводить ограничения для проведения митингов, шествий, демонстраций и т.п. В республике было определено, что их нельзя проводить вблизи железнодорожных и автобусных вокзалов, на автомобильных дорогах общего пользования, на тротуарах, неподалеку от жилым домов, зданий госучреждений и остановок общественного транспорта.

В законе региона было указано, что в данных местах запрещено проводить любые публичные мероприятия. Теперь же в него внесены изменения, гласящие, что под запрет не попадают одиночные пикеты.

Внести изменения предложила регпрокуратура, которая решила, что местный закон противоречит федеральному.

Источник превью: сайт Госсовета Адыгеи

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