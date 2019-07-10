Ирина Гехт назначена первым замгубернатора Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил и. о. первого замглавы региона Евгения Редина и назначил своим первым заместителем Ирину Гехт.



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Причины увольнения Редина не называются. Данный пост он занимал четыре года.

Ранее в среду Совфед досрочно прекратил полномочия Гехт, которая была сенатором от Челябинской области с 2014 года. В администрации региона она будет курировать социальный блок.

Сенатора от Челябинской области вместо Гехт Текслер намерен назначить после сентябрьских выборов в случае своей победы. Он уже представил трех претендентов на это кресло: председатель Заксобрания Владимир Мякуш, омбудсмен Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Источник превью: сайт совета Федерации

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