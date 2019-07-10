Володин объяснил Жириновскому, зачем нужна дискуссия внутри "ЕР"

Дискуссия между членами "Единой России" в Госдуме необходима, заявил спикер Вячеслав Володин.



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Сегодня парламентарии обсуждали во втором чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Документ представил единоросс Андрей Макаров, поправки - его однопартиец Геннадий Кулик.

Владимир Жириновский, комментируя обсуждение, заявил, что можно было все спорные вопросы решать на собраниях, а не выносить на общее заседание.

"Может быть, здесь раскол в партии или разговорились некоторые? Зачем мы тратим время?" - возмутился он.

В ответ на это Володин заявил, что большие политические силы представляют слишком широкие слои общества, поэтому споры неизбежны. А если дискуссий нет, то все может закончиться, как в 1991 году, заключил он.

Источник превью: сайт Госдумы

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