Дискуссия между членами "Единой России" в Госдуме необходима, заявил спикер Вячеслав Володин.
Сегодня парламентарии обсуждали во втором чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Документ представил единоросс Андрей Макаров, поправки - его однопартиец Геннадий Кулик.
Владимир Жириновский, комментируя обсуждение, заявил, что можно было все спорные вопросы решать на собраниях, а не выносить на общее заседание.
"Может быть, здесь раскол в партии или разговорились некоторые? Зачем мы тратим время?" - возмутился он.
В ответ на это Володин заявил, что большие политические силы представляют слишком широкие слои общества, поэтому споры неизбежны. А если дискуссий нет, то все может закончиться, как в 1991 году, заключил он.
Источник превью: сайт Госдумы
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